Шашлык из рыбы для тех, кто не любит мясо: что добавить в маринад для отличного вкуса

Скумбрия это один из самых полезных видов рыбы, содержащий в своем составе минералы, витамины и омега-3. Готовить ее очень просто, особенно если вы будете это делать на природе.

Предлагаем быстрый способ приготовить скумбрию на гриле по испанскому рецепту, которым поделилось издание visitsouthernspain.

Этот рецепт скумбрии на гриле станет прекрасной альтернативой блюдам из филе скумбрии, которые в последнее время приобрели популярность. Он прост в приготовлении, не требует многих ингредиентов, а результат поразит вас своим ароматом и вкусом.

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Ингредиенты:

6 целых скумбрий (без внутренностей, чешуи и костей)

2 лимона

4 зубчика чеснока

2 столовые ложки свежей петрушки

1/4 стакана оливкового масла первого отжима

2 столовые ложки белого винного уксуса

1 чайная ложка копченой паприки

Соль и перец по вкусу.

Как замариновать скумбрию для гриля

Подготовьте скумбрию – выпотрошите ее, очистите от чешуи и костей.

Приготовьте маринад: в миске смешайте измельченный чеснок, петрушку, оливковое масло, винный уксус, паприку, соль и перец.

Замаринуйте скумбрию: сделайте несколько надрезов на каждой рыбе, чтобы маринад проник внутрь. Положите скумбрию в миску с маринадом, добавьте ломтики лимона. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут – 2 часа.

Разогрейте гриль до средней или высокой температуры. Достаньте скумбрию из маринада, дайте жидкости стечь. Выложите рыбу на решетку гриля. Жарьте рыбу 4-5 минут с каждой стороны, или пока кожура не станет хрустящей, а мясо не станет белым и легко отделяться вилкой. Затем снимите скумбрию с гриля, выложите на тарелку. По желанию украсьте свежей петрушкой и ломтиками лимона.

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