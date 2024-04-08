Шашлык 'Кавказский', который можно жарить в духовке

Сочно и вкусно, ароматно и пряно!

Шашлык по Кавказски - это мой авторский рецепт, рецепт моего папы и дедушки, который стал ТОП продаж.

Для рецепта, вам понадобится:

Свинина (ошеек, вырезка)

Лук репчатый 10% от веса мяса

Соль, перец черный, перец душистый, кориандр.

Кинза, базилик, тимьян исключительно свежим.

Совсем капельку растительного масла, если на костре будете жарить, без масла.

Запекаете в духовке нанизав на шампура 180 градусов 45-50 минут. На нижний ярус, поставьте сотельник с горячей водой для сочности. Приятного аппетита.