Шашлык в духовке: быстрый рецепт сочного и вкусного блюда

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Не сезон шашлыка?

Не согласен! Так же считает моя подруга, которая не смотря на погоду и постновогодние переедания, прекрасно запекла в духовке шашлык с овощами.

Сочно и вкусно, ароматно и пряно!

Шашлык по-кавказски есть в нашей сети – это мой авторский рецепт, рецепт моего папы и дедушки, который стал ТОП продаж.

Для рецепта, вам понадобится:

Свинина (ошеек, вырезка)

Лук репчатый 10% от веса мяса

Соль, перец, перец душистый, кориандр

Кинза, базилик, тимьян исключительно свежим

Совсем капельку растительного масла, если на костре будете жарить, без масла.

Запекаете в духовке нанизав на шампура 180 градусов 45-50 минут. На нижний ярус, поставьте сотейник с горячей водой для сочности.

Приятного аппетита.