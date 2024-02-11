Шашлык в духовке: быстрый рецепт сочного и вкусного блюда
Шашлык в духовке: быстрый рецепт сочного и вкусного блюда
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Не сезон шашлыка?
Не согласен! Так же считает моя подруга, которая не смотря на погоду и постновогодние переедания, прекрасно запекла в духовке шашлык с овощами.
Сочно и вкусно, ароматно и пряно!
Шашлык по-кавказски есть в нашей сети – это мой авторский рецепт, рецепт моего папы и дедушки, который стал ТОП продаж.
Для рецепта, вам понадобится:
Свинина (ошеек, вырезка)
Лук репчатый 10% от веса мяса
Соль, перец, перец душистый, кориандр
Кинза, базилик, тимьян исключительно свежим
Совсем капельку растительного масла, если на костре будете жарить, без масла.
Запекаете в духовке нанизав на шампура 180 градусов 45-50 минут. На нижний ярус, поставьте сотейник с горячей водой для сочности.
Приятного аппетита.