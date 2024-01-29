Шашлык зимой: Как приготовить свинину "как на мангале" в домашних условиях
Как приготовить шашлык из свинины дома
Кто сказал, что зимой нельзя есть шашлык? Благодаря этому простому рецепту вы сможете насладиться любимым блюдом, не выходя из дома. А картофель и лук, запеченные вместе с мясом, станут отличным дополнением.
Этот рецепт с сайта "Діалог.UA" прост, но результат вас приятно удивит. Попытайтесь приготовить шашлык дома, и вы не пожалеете. Подавайте его с зеленью и излюбленным соусом.
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Ингредиенты:
- 700 г свинины
- 400 г лука
- 1 кг картофеля
- 100 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- Соль, специи и зелень по вкусу
Приготовление:
- Мясо нарежьте большими кубиками и обжарьте на сковороде без растительного масла до золотистой корочки.
- Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде, где готовилось мясо, в течение 3 минут. Не дожаривайте лук до конца, он должен оставаться немного хрустящим.
- Картофель нарежьте большими кубиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом до готовности.
- Смешайте мясо, лук, картофель, измельченный чеснок, соль и специи. Выложите все в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку.
Совет:
- Для аромата можно добавить к мясу лавровый лист, черный перец горошком, паприку или другие специи по вашему вкусу.
- Вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину.
Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.
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