Шеф-повар раскрыл старинный рецепт тушеной капусты (видео)

Известный украинский шеф-повар Анатолий Добровольский раскрыл рецепт древней украинской тушеной капусты. Это блюдо можно готовить на Рождество, ведь тушеная капуста – одно из 12 обязательных блюд на праздник.

Он говорит, что таким образом капусту тушили наши предки столетиями. "Он простой, но очень вкусный", – заверил повар.

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Для приготовления тушеной капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:

кочан капусты среднего размера

две большие луковицы

4-5 зеленых кислых яблок

буженина, или ветчина (подойдет и ростбиф) – 500-700 граммов

масло сливочное – 200 г растопленное

молотая зира и кориандр – по пол столовой ложки

бульон или вода – 1-1,5 литра

соль, перец и сок лимона по вкусу

Способ приготовления капусты:

Капусту разрезаем на две половины, а затем каждую половину еще пополам, шаткуем ее. Пошинкованную капусту хорошо подсаливаем и тщательно месим ее, чтобы пустила сок. Лук нарезаем тоненькими полукольцами и добавляем в капусту. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками. Кладем в воду с соком лимона, чтобы яблоки не потемнели. Мясо нарезаем тоненькими кусочками. Сливочное масло растапливаем.

Как готовить капусту на Рождество:

В кастрюлю с толстым и широким дном выкладываем слой капусты, затем слой лука, слой яблок, слой мяса. Повторяем слои, пока не окончится капуста. Приправляем перцем и заливаем слои наполовину бульоном. Тушим на медленном огне в течение 2 часов, постоянно перемешивая, чтобы капуста не пригорела. За 5 минут до готовности добавляем немного молотого кориандра и звезды.

Подаем тушеную капусту со сметаной и зеленью.

По словам Добровольского, это блюдо имеет невероятно вкусный вкус.

Этот рецепт тушеной капусты – прекрасный способ отведать старинную украинскую кухню. Он прост в приготовлении, но требует времени и терпения. Однако результат того стоит.

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