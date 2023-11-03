Шесть интересных способов, как использовать жидкий стиральный порошок

Жидкое средство для стирки можно использовать не только по основному целевому назначению. Он имеет в запасе не одну хитрость.

Этот предмет домашнего обихода, который есть во всех домах, может найти и другое применение. Издание Sante Plus предложило шесть альтернатив.

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1. Мыло для рук. Если у вас закончилось мыло для рук, можно заменить его водой и порошком. Просто заполните пустую часть бутылки от мыла для рук стиральным средством, а часть ровными частями воды перемешайте перед использованием.

2. Средство для очищения рук. У вас на руках есть лишняя грязь, которую нужно приложить немало усилий, чтобы удалить? Просто используйте чайную ложку стирального порошка и чайную ложку растительного масла и грязь мгновенно исчезнет.

3. Многоцелевой очиститель. Смешайте 2 столовых ложки порошка с 1 литром воды и используйте эту смесь для борьбы с жиром и грязью на кухне. К примеру, вы можете налить смесь в распылитель и использовать для очистки любых поверхностей в доме.

4. Средство для пола. Налейте полложки жидкого порошка в ведро с горячей водой и вымойте этим раствором пол. Вероятно, это не первое, что приходит в голову, когда вы думаете о мытье полов. Но благодаря этому совету ваш пол будет сиять чистотой.

5. Удаление пятен. Удалить пятна можно с помощью стирального порошка. Нанесите немного жидкого стирального порошка прямо на пятно, следя за тем, чтобы одежда не впитала пятно полностью. Затем положите блузку в стиральную машину и постирайте ее на обычной программе.

6. Разблокируйте трубы. Жидкий порошок может очистить засоренную канализацию. Прежде чем вызвать сантехника, следует хотя бы попробовать. Просто вылейте пол стакана моющего средства в канализацию, оставьте на несколько минут, затем промойте крутым кипятком. Чуть менее стойкая грязь должна уйти, и горячая вода снова очистит трубы.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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