Шесть причин, почему ваш котёнок постоянно плачет

Приемные родители котят часто сталкиваются с постоянным жалобным мяуканьем животных, которых отлучили от матери-кошки и принесли в чужой дом.

Плач у котят может иметь разные причины, и важно понимать, что это их способ выражать потребности и эмоции, объяснили эксперты из PetMD.

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Они назвали шесть распространенных причин, почему ваш котёнок может часто плакать:

Одиночество: Котята, как и дети, требуют внимания и стимуляции. Если ваш котёнок постоянно плачет, это может быть знаком того, что он ищет вашего внимания или общества других кошек.

Растерянность: Первые дни в новом доме могут быть страшными для котят. Если они заблудятся или чувствуют себя потерянными, они могут плакать, прося о помощи.

Голод: Постоянный плач может свидетельствовать о голоде котенка. Важно определить, достаточно ли кормите вы вашего любимца.

Потребность в туалете: Когда котёнок учится пользоваться лотком, он может плакать.

Боль или травма: Пронзительный крик котенка может являться признаком боли или травмы. Если вы слышите такой крик, важно немедленно вмешаться.

Болезнь: Котята также могут плакать, если они больны или испытывают дискомфорт. Важно внимательно следить за их состоянием и, при необходимости, обращаться к ветеринару.

Понимание причин, почему ваш котёнок плачет, может помочь обеспечить ему комфорт и уход, который он нуждается. Обратите внимание на их сигналы и реагируйте адекватно, чтобы ваш любимец всегда был счастлив и доволен.

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