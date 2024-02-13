Шесть признаков, которые укажут, что вы одеваетесь дорого и стильно
Дорого-не обязательно стильно, а модно – не обязательно дорого. Если вы хотите подчеркнуть или повысить свой статус одеждой и стилем, следует знать, как одеваться и создавать свой образ. Даже качество ткани следует учитывать.
Об этом пишет Радиотрек.
Одежда, подчеркивающая статус:
- Безупречный крой:
- Отсутствие супершироких плеч, оверсайз в меру.
- Индивидуальный пошив или одежда от известных брендов, что гарантирует качественную посадку.
- Соответствие погоде:
- Отдельные комплекты одежды и обуви на разные погодные условия.
- Грамотная капсула для облегчения комбинирования вещей.
Читайте также: Никогда не выйдут из моды и всегда будут в тренде: топ-5 "вечных" вещей
- Соответствие случаю:
- Четкое распределение одежды по стилю и назначению.
- Универсальные вещи только в виде исключения.
Аксессуары:
- Подчеркивают стиль и изысканность:
- Шарфы, сумки, украшения.
- Коррекция фигуры, оттенка лица, сокрытие недостатков.
- Важная правильность и качество:
- Сумки четкой формы.
- Элегантная бижутерия.
- Отказ от дешевых и несуразных аксессуаров.
Цветовая гамма:
- Нейтральные оттенки:
- Монохромный цвет – выигрышный вариант.
- Подчеркивание статуса и элегантности.
- Допускаются исключения для создания эксклюзивного стиля.
Аккуратность:
- Обязательное условие безупречного образа:
- Чистая и аккуратная одежда.
- Качественные не теряющие вид материалы.
- Обувь всегда в чистоте.
Стиль состоятельной женщины – это не только дорогая одежда, но и внимание к деталям, сочетание элегантности, практичности и чистоплотности. Соблюдение этих принципов поможет создать безупречный образ, который подчеркнет ваш статус и изысканность.
Напомним, мы уже писали, как выглядеть дорого.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !