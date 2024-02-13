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Шесть признаков, которые укажут, что вы одеваетесь дорого и стильно

Цихоцкая Мария

Шесть признаков, которые укажут, что вы одеваетесь дорого и стильно

Дорого-не обязательно стильно, а модно – не обязательно дорого. Если вы хотите подчеркнуть или повысить свой статус одеждой и стилем, следует знать, как одеваться и создавать свой образ. Даже качество ткани следует учитывать.

Об этом пишет Радиотрек.

Одежда, подчеркивающая статус:

  • Безупречный крой:
    • Отсутствие супершироких плеч, оверсайз в меру.
    • Индивидуальный пошив или одежда от известных брендов, что гарантирует качественную посадку.
  • Соответствие погоде:
    • Отдельные комплекты одежды и обуви на разные погодные условия.
    • Грамотная капсула для облегчения комбинирования вещей.

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  • Соответствие случаю:
    • Четкое распределение одежды по стилю и назначению.
    • Универсальные вещи только в виде исключения.

Аксессуары:

  • Подчеркивают стиль и изысканность:
    • Шарфы, сумки, украшения.
    • Коррекция фигуры, оттенка лица, сокрытие недостатков.
  • Важная правильность и качество:
    • Сумки четкой формы.
    • Элегантная бижутерия.
    • Отказ от дешевых и несуразных аксессуаров.

Цветовая гамма:

  • Нейтральные оттенки:
    • Монохромный цвет – выигрышный вариант.
    • Подчеркивание статуса и элегантности.
    • Допускаются исключения для создания эксклюзивного стиля.

Аккуратность:

  • Обязательное условие безупречного образа:
    • Чистая и аккуратная одежда.
    • Качественные не теряющие вид материалы.
    • Обувь всегда в чистоте.

Стиль состоятельной женщины – это не только дорогая одежда, но и внимание к деталям, сочетание элегантности, практичности и чистоплотности. Соблюдение этих принципов поможет создать безупречный образ, который подчеркнет ваш статус и изысканность.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть дорого.

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