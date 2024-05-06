Шесть простых способов защитить садовые растения во время жары: так делают опытные огородники

Ряд огородных растений легко переносит прямые солнечные лучи и жару. Однако есть огородные культуры, для которых в жару нужна защита, чтобы листья не сохли и растение не погибло.

Специалисты по огородничеству назвали шесть способов защитить растения во время жары. Эти советы помогут вашему саду выжить во время активности солнца.

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Полив

Эксперты отмечают, что уберечь растения от тепловых ударов поможет регулярный и интенсивный полив. Это позволит растениям развить здоровую, крепкую корневую систему.

Особенно важно поливать растения в течение вегетационного периода.

Время полива

Полив нужно проводить до 7 часов утра или после 22 часов. Полив задолго до пика дневной жары даст им достаточно времени, чтобы впитать воду. Растения могут увядать под сильной жарой и сильным солнцем, но это не обязательно означает, что им нужно больше воды.

Прежде чем поливать, проверьте содержание влаги в почве. Если на глубине 4-7 см земля под растением влага, подождите с поливом.

Не лейте воду на листья

Избегайте намачивания листьев и стеблей растений во время жары, иначе растения получат ожоги. Влага усиливает лучи солнца, как увеличительное стекло. Капли воды, задерживаемые на листьях растений под прямыми солнечными лучами могут усилить интенсивность и тепло солнца, а также увеличить вероятность солнечных ожогов на листьях. Надо поливать почву вокруг основания растения, а не самое растение, особенно во время жары.

Не забудьте о мульче

Растения чувствительны к изменению температур. Особенно это касается их корней и пострадало. Поэтому обязательно замульчуйте свой сад, чтобы создать защитный слой для почвы и корней.

Обеспечьте тень

Это невероятно эффективное средство для сохранения прохлады и защиты растений во время жары. Благодаря уменьшению интенсивности солнечного света и тепла, падающего на растения, почва остается прохладнее, лучше удерживает влагу и уменьшает влияние чрезмерного тепла на растения. Тень может предотвратить солнечные ожоги на плодах.

Борьба с вредителями

Последний способ помочь вашему саду пережить волну жары – вырастить здоровые растения. Растения, находящиеся в состоянии стресса или пораженные вредителями, более чувствительны к жаре.

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