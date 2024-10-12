Широкий крой и мягкие ткани: какие брюки будут в моде этого сезона

В этом сезоне мы видим возврат традиционных фасонов с инновационными, модерными элементами. Рассмотрим несколько тенденций, которые следует принять во внимание при обновлении осеннего гардероба. Об этом пишет Радиотрек.

Свободный силуэт

Брюки свободного кроя продолжают находиться на вершине моды. Они не только дарят удобство, но и придают образу непринужденности. Сочетайте их с облегающими топами или свитерами для создания модного контраста. Традиционные ткани, например шерсть и твид, станут оптимальным выбором для прогулок осенью.

Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram

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Брюки в стиле милитари

Возрождение стиля карго привносит в моду нотки авангарда. Этот функциональный дизайн с карманами и просторным кроем является отличным вариантом для активного досуга. Комбинируйте их с объемными куртками для создания идеального повседневного образа.

Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram

Брюки из легких материалов

Растет спрос на брюки из мягких, легких тканей, таких как хлопок. Они отлично подходят для прохладных осенних дней, когда хочется чувствовать комфорт, не уступая стилю. Этот вариант легко смешивается с трикотажными изделиями.

Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram

Элегантные брюки с завышенной талией

Такие модели подчеркивают фигуру и создают изысканный силуэт. В сочетании с элегантной блузой или объемным свитером они станут основой вашего осеннего look'а.

Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram Трендовые штаны – 2024. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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