'Шоколадное' варенье из слив: приготовится быстро и просто

Варенье из слив является прекрасной заготовкой на зиму. Его можно добавлять в выпечку, пирожные, или когда варите компоты.

Рецептом "шоколадного" варенья из слив поделился кулинар Юрий Негрич в своем instagram. Для его приготовления требуются простые составляющие.

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Для варенья из слив подготовьте:

Сливы - 2 кг

Сахар – 1 кг

Какао-порошок – 5 столовых ложек

Ванилин - 2 чайные ложки

Для этого варенье необходимо выбрать не перезрелые плоды. Сначала сливы нужно помыть и обсушить, затем вытащить из них косточки.

Сливы засыпьте половиной порции сахара и отложите в день, чтобы плоды пустили сок. Жидкость надо слить, затем к сливам добавить какао, ванилин и остальной сахар. Перемешайте ягоды, чтобы сухие составляющие распределились по ним равномерно.

Пересыпьте сливы в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь вариться 40 минут. Не забывайте перемешиваться.

Простерилизуйте баночки и разложите в них варенье, закатайте крышками.

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