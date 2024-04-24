Шпинат, суп и ягненок: что едят на Пасху в разных странах мира

Пасха – один из важнейших христианских праздников, который отмечают во всем мире. Несмотря на то, что праздничные традиции и блюда могут отличаться, они всегда объединяют людей за щедрым столом. В разных странах праздничные пасхальные блюда разнятся. Предлагаем вам узнать, что ставят на праздничный стол в Европе. Об этом пишет ТСН.

Что готовят на Пасху в Германии

Празднование Пасхи в Германии начинается с четверга, который называют "зеленым четвергом". В этот день есть зеленые супы, соусы, шпинат, петрушку и лук. В Страстную пятницу традиционно едят рыбу. Однако в воскресенье на пасхальный стол подают мясные блюда, такие как баранина и жареный ягненок. Бранденбургский ягненок (Brandenburger Lammfleisch) – это нарезанная кубиками баранина с луком, которую обычно подают с зеленой фасолью и картофелем.

Немцы готовят пасхальный пирог, похожий на нашу пасху. Тесто замешивают на молоке, добавляют много яиц и изюма. Затем заплетают его в виде косы и запекают в овальной форме.

На Пасху в Германии также популярен торт в форме ягненка (Lammkuchen).

Что готовят на Пасху в Польше

Белая колбаса, ржаной суп, маковый рулет и творожный пирог – традиционные блюда на пасхальные дни в Польше.

Пасха – праздник копченого мяса и ветчины, а центральное место на праздничном столе занимает белая колбаса. Это некопченая рубленая свиная колбаса в натуральной оболочке, приправленная солью, черным перцем, чесноком и майораном. В традиционном супе "журек" и в пасхальной корзине обычно есть вареная белая колбаса. Обязательным блюдом является "бабка" (торт из дрожжевого теста): по традиционному рецепту для богатых семей использовали не менее 60 яиц. На Пасху в Польше также пекут мазурок – плоский пирог из разных видов теста, украшен мармеладом, шоколадной глазурью, сухофруктами или орехами.

Едят на Пасху во Франции

Традиционным пасхальным блюдом является L'Agneau Pascal (Пасхальный ягненок). Агнец символизирует одновременно жертвоприношение Христа и начало новой жизни. Ягнята выпекают из теста, используя старинные керамические формы.

Вместо традиционного пасхального десерта или выпечки французы преимущественно едят шоколадное лакомство и яичные изделия.

Едят на Пасху в Испании

Все испанцы любят torrijas/торрихас – это гренки, вымоченные в сладком молоке или вине с добавлением специй и меда, а затем обжаренные на оливковом масле.

Пасхальная выпечка у испанцев – это Mona de Pascua, круглый кекс, украшенный цветными перьями. Каждая хозяйка украшает его по своему вкусу, обычно шоколадными фигурками, сладкими шариками, орехами или меренгами.

Это лишь несколько примеров того, как люди в разных странах мира празднуют Пасху. Каждое блюдо имеет свою историю и символику, делая этот праздник еще более особенным и незабываемым.

Напомним, мы уже писали, что должно быть в пасхальной корзине.

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