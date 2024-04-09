Шпинатные блины: яркие, питательные и полезные

ШПИНАТНЫЕ БЛИНЫ

Предлагаю поэкспериментировать и приготовить яркие, полезные, вкусные и очень нежные блины.

Они понравятся абсолютно всем и точно удивят ваших близких.

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт;

• Шпинат – 50 г;

• Соль – 2 г;

• Перец – 1 г;

• Мука 30 г

• Масло – 30 мл;

• Молоко – 80 мл;

• Крем сыр – 50 г;

• Помидор – 40 г;

• Авокадо – 1 шт;

• Рукола – 20 г.

Приготовление:

1. В стакан разбить яйца, добавить шпинат, соль/перец, масло, муку и молоко. Тщательно перебить до однородной смеси.

2. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде, по 40 секунд с каждой стороны.

3. Блинчик разрезать от середины и разделить условно на 4 части. На каждую часть выложить начинку: крем творог+помидор+авокадо+рукола.

Также хорошо нравятся с соленым лососем.