Шпинатные блины: яркие, питательные и полезные
ШПИНАТНЫЕ БЛИНЫ
Предлагаю поэкспериментировать и приготовить яркие, полезные, вкусные и очень нежные блины.
Они понравятся абсолютно всем и точно удивят ваших близких.
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Шпинат – 50 г;
• Соль – 2 г;
• Перец – 1 г;
• Мука 30 г
• Масло – 30 мл;
• Молоко – 80 мл;
• Крем сыр – 50 г;
• Помидор – 40 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Рукола – 20 г.
Приготовление:
1. В стакан разбить яйца, добавить шпинат, соль/перец, масло, муку и молоко. Тщательно перебить до однородной смеси.
2. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде, по 40 секунд с каждой стороны.
3. Блинчик разрезать от середины и разделить условно на 4 части. На каждую часть выложить начинку: крем творог+помидор+авокадо+рукола.
Также хорошо нравятся с соленым лососем.