Будет штормить три дня подряд: изменился график магнитных бурь на конец ноября
До конца ноября прогнозируется еще три мощных магнитных буря, которые начнутся 21 ноября и продлятся трое суток подряд. Сила ударов будет составлять 4 балла – это желтый уровень, то есть геомагнитные штормы будут средней мощности.
По данным сервиса Meteoagent, с 21 по 23 ноября включительно будут продолжаться магнитные бури К-индекса 4. В период с 24 по 25 ноября сила ударов составит 3 балла. До конца месяца предварительно штормов оранжевого и красного уровня не ожидается.
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Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызываемые вспышками на Солнце. Эти вспышки могут вызвать выбросы электронов и протонов, попадающих в магнитное поле Земли. Это может привести к возмущениям магнитного поля, которые могут влиять на людей, страдающих метеозависимостью.
Метеозависимые люди – это люди, испытывающие изменения в своем самочувствии, связанные с погодой. Эти изменения могут включать в себя головные боли, усталость, проблемы со сном, раздражительность и изменения настроения.
Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что магнитные бури могут оказывать влияние на электрическую активность мозга. Это может привести к нарушению баланса нейротрансмиттеров, отвечающих за регулирование таких функций, как настроение, сон и боль.
Симптомы метеозависимости, которые могут усиливаться во время магнитных бурь, включают:
- головные боли
- Усталость
- Проблемы со сном
- Раздражительность
- Изменения настроения
- Депрессия
- Агрессия
- Обострение хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сердечные заболевания и астма.
Если вы метеозависимы, существует ряд способов уменьшить влияние магнитных бурь на ваше самочувствие. Эти методы включают:
- Высыпайтесь перед магнитной бурей
- Пейте много жидкости
- Ограничит потребление кофе и алкоголя
- Регулярно занимайтесь физическими упражнениями
- Принимайте успокаивающие препараты, если это необходимо
Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитной бури, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам разработать план лечения, который поможет вам справиться с симптомами.
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