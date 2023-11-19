Будет штормить целую неделю: названные опасные даты мощных магнитных бурь

Ноябрь 2023 года отличился мощными геомагнитными колебаниями, продолжавшимися чуть ли не каждый день. В последние недели месяца магнитные бури будут продолжаться и будут достигать "красного" уровня.

По данным центра Meteoagent, 19 и 20 ноября ожидается пятибалльная магнитная буря. 21 ноября она стихнет к К-индексу 2.

23 ноября ожидаются новые геомагнитные удары 5 баллов. Магнитная буря продлится вдоль 4 суток – до 27 числа. По предварительному прогнозу, до 4 декабря новых ударов не предвидится.

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Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть следующим:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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