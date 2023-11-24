Штормовой ветер и снегопады: синоптики 'напугали' украинцев прогнозом погоды

В Украине 26-27 ноября ожидается значительное ухудшение погодных условий. В большинстве областей (кроме восточных и западных областей) будут фиксироваться опасные, иногда стихийные метеорологические явления.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, в северо-западной части Черного моря ожидаются порывы западного и северо-западного ветра местами до 35 м/с.

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"Ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в снег, на Одесщине сильная метель, прирост снежного покрова до 25-35 см. Дальность видимости при метели может снижаться до 70-200 метров, на дорогах и тротуарах гололедица. Погодные условия могут привести к массовым падениям деревьев, повреждению крыш, обрывам линий электропередач и парализации гражданской инфраструктуры", – предупредил он.

Синоптица Наталья Диденко тоже "напугала" своим прогнозом. По ее словам, 26-27 ноября ожидается серьезное усложнение погоды: "снег, мокрый снег, на юго-востоке дожди, во многих областях местами сильные осадки, метели, гололедица, налипание мокрого снега и даже снежные заносы".

"Если вам кажется, что сегодня - сильный ветер, то по сравнению с воскресеньем-понедельником это легкий приятный ветерок, потому что вечером в воскресенье и в понедельник мы действительно почувствуем, что такое штормовой ветер", — добавила она.

25 ноября она прогнозирует дожди в южной части Украины. Также ожидается сильный ветер.

На востоке она прогнозирует дожди и мокрый снег. В западных областях мокрый снег, но незначительный. В большинстве областей ночью температура воздуха будет 0-3 градуса мороза, днем до плюс 6 градусов.

"Анонсированное осложнение погоды ожидается в Киеве вечером 26 и 27 ноября – сильные снегопады, метели, штормовой ветер", – предупредила Диденко.

Значительное похолодание синоптица обещает уже с 1 декабря.

Напомним, в Киеве могут применять графики отключений света из-за погодных условий. По словам директора Центра исследований энергетики, сейчас очень много разных сценариев развития событий.

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