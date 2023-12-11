'Шуба' по-новому: рецепт новогоднего салата с семгой

Слабосоленая семга или лосось сделает классический салат "Шуба" более интересным. Чтобы сделать салат еще более необычным, подайте его в стаканах.

Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Семга слабосоленая – 500 г

Картофель – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез 72% – по вкусу

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Способ приготовления:

Возьмите стаканы и выложите на дно слой тертого картофеля, сверху выложите рыбу, на нее – лук, который смажьте тонким слоем майонеза.

Затем выложите морковь, смажьте ее майонезом, затем – свеклу и снова майонез.

Отправьте салат в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата с пекинской капустой и охотничьими колбасками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !