Сиделка назвала 4 наиболее непослушные породы собак

Женщина, работающая выгульником собак, поделилась своим опытом работы с четырьмя породами, которые она считает "ужаснейшими". Ее рассказ, опубликованный на Reddit, вызвал оживленное обсуждение.

Перед тем, как завести собаку, важно тщательно изучить особенности породы, чтобы убедиться, что вы сможете обеспечить ей необходимый уход и дрессировку. Не существует "плохих" пород собак, но есть собаки, которые не подходят для людей с определенным образом жизни или опытом, пишет Mirror.

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"Невротические" пушистики:

Помесь золотистого ретривера и пуделя: Эта собака, по словам выгульника, "лает на все" и "не слушает никаких команд". Ее "невротическое" поведение совершает прогулки настоящим кошмаром.

Эта собака, по словам выгульника, "лает на все" и "не слушает никаких команд". Ее "невротическое" поведение совершает прогулки настоящим кошмаром. Берндудль (помесь бернской горной собаки и пуделя): Еще один "неуравновешенный" питомец, постоянно "играющий в догонялки", "пытающийся съесть деревья, кроликов и т.п.". Ее вес более 100 фунтов делает это поведение еще более опасным.

Неожиданные сюрпризы:

Бостон-терьер: Этот "малыш" оказался "очень сильным" и "тянул меня сильнее, чем любая собака, которую я когда-либо выгуливала". Дополнительным "бонусом" стало то, что после туалета ему "приходилось вытирать задницу".

Известные "раздражители":

Бигли: Их "лай - это просто ужас", который "никогда не заканчивается". По словам выгульника, эти собаки также "довольно агрессивны" по отношению к другим собакам.

Их "лай - это просто ужас", который "никогда не заканчивается". По словам выгульника, эти собаки также "довольно агрессивны" по отношению к другим собакам. Дудли (помеси с пуделем): Их лай не уступает беглам, а к "агрессии" добавляется еще и "чрезмерная энергичность".

Важно отметить:

Опыт этой женщины не универсален. Она описывает только свой опыт работы с определенными собаками этих пород.

Большинство собак, независимо от породы, при должном воспитании и уходе могут стать отличными компаньонами.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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