Сила магнитной бури 3 мая подскочила до чрезвычайно опасного уровня: можно ли защититься

Утром 3 мая кардинально изменился график магнитных бурь на май. Еще в начале недели было известно, что сила геомагнитных штормов не превысит 4 балла, однако в пятницу магнитная буря достигла сверхмощного К-индекса 7.

Магнитные бури такой силы могут вызвать недомогание у большинства метеочувствительных людей. Опасность существует также для беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями. По данным портала Meteoagent, 4 и 5 мая геомагнитные штормы станут менее мощными, прогнозируют возмущение силой в 4 балла.

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Когда магнитные бури в мае:

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечного ветра. Эти выбросы содержат заряженные частицы, которые, соприкасаясь с магнитосферой Земли, могут привести к ее деформации и нарушению.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего проявляется в следующих симптомах:

Головная боль

Слабость

Снижение трудоспособности

Повышение раздражительности

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Особенно чувствительны к магнитным бурам:

Пожилые люди

Люди с хроническими заболеваниями

Люди с метеозависимостью

Что делать во время магнитных бурь?

Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Соблюдайте режим сна. При необходимости принимайте успокаивающие средства. Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с магнитной бурей, обратитесь к врачу.

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