Сила ударов достигнет "красного уровня": мощная магнитная буря ожидается на Земле
Затяжная магнитная буря продолжается на Земле с 21 ноября. В четверг сила ударов повысилась до 4 баллов, а уже завтра, в пятницу, геомагнитные колебания достигнут красного уровня. К-идентс магнитной бури повысится до 5 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, 23 ноября ожидается магнитная буря К-индекса 4. А 24 ноября сила ударов усилится до 5 баллов. 25 ноября геомагнитные колебания стихнут до четырех баллов.
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Пятибалльный шторм может вызвать сбои в работе спутников, радиосвязи, электросети. Также он может отрицательно повлиять на самочувствие людей, особенно с хроническими заболеваниями.
Как защититься от геомагнитных колебаний
Чтобы снизить риск негативного влияния магнитной бури на свое здоровье, рекомендуется следовать следующим советам:
- Соблюдайте режим дня и отдыха.
- Больше пейте жидкости.
- Ограничит потребление кофе и алкоголя.
- Ешьте легкую пищу.
- Проведите время на открытом воздухе.
- Послушайте умиротворяющую музыку. Музыка поможет вам расслабиться и успокоиться.
- Примите теплую ванночку или контрастный душ.
Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.
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