Сильная двухдневная буря надвигается на Землю: опасные даты

В четверг, 18 июля, на Землю обрушится мощный геомагнитный шторм силой в четыре балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле продлятся двое суток, и только 20 июля они снизятся до трех баллов.

Когда будет сильна магнитная буря. Источник: Meteoagent Когда будет сильна магнитная буря. Источник: Meteoagent

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Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, и зависит от многих факторов, таких как:

Индивидуальная чувствительность: некоторые люди более метеозависимы, чем другие, и потому испытывают более сильное влияние магнитных бурь.

Состояние здоровья: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Возраст: пожилые люди и дети чаще испытывают влияние магнитных бурь.

Чем сильнее магнитная буря, тем большее влияние она может оказать на людей. Распространенные симптомы:

Головная боль может быть тупой, пульсирующей или сжимающей, и может сопровождаться головокружением, тошнотой или рвотой.

Люди могут чувствовать себя уставшими, безжизненными и без энергии.

Может быть тяжело уснуть или сон может быть беспокоен.

Раздражительность, встревоженность или подавленность.

Может быть трудно сосредоточиться на работе или обучении.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Что можно сделать, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь:

Соблюдать здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения. Стресс может усилить влияние магнитных бурь. Поэтому важно найти способы снизить стресс в своей жизни. Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, вы можете поговорить со своим врачом о возможности приема лекарства.

Помните, что если вы чувствуете какие-либо необычные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

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