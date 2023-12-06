Сильная магнитная буря растянется на трое суток: обновленный прогноз на декабрь

В среду, 6 декабря, началась магнитная буря "оранжевого уровня". Ее сила составляет 4 балла из 9 возможных. Штормы такого уровня способны влиять не на метеозависимых людей.

На сайте сервиса контроля за космической погодой Meteoagent отмечается, что мощность геомагнитных колебаний будет оставаться сильной трое суток подряд – 6,7 и 8 декабря.

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С 9 по 11 декабря мощные вспышки не ожидаются, удары возобновятся 12 декабря. В этот день ожидается буря в 4 балла.

Магнитные бури красного уровня ожидаются в последние дни декабря – 30 и 31 числа. Ожидается, что геомагнитные штормы достигнут силы в 5 баллов.

Около 30-35% населения планеты испытывают недомогание, когда меняется погода. Появляются такие симптомы, как головная боль, мигрень, головокружение, тошнота или рвота, слабость, сонливость, одышка, закладывание ушей, боль в суставах, раздражительность или плохое настроение.

К сожалению, метеопатию нельзя полностью излечить, но можно облегчить ее симптомы.

Для этого можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Следите за прогнозом погоды. Если вы знаете, что погода изменится, можете заранее подготовиться к этому, например, принять лекарства, которые вам помогают.

Если вы знаете, что погода изменится, можете заранее подготовиться к этому, например, принять лекарства, которые вам помогают. Здоровый образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к воздействию погодных условий.

Отказ от вредных привычек . Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии.

. Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии. Лечение основного заболевания. Если у вас хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания или артриты, их лечение также поможет облегчить симптомы метеопатии.

Если вы чувствуете симптомы метеопатии, обратитесь к врачу. Он поможет вам определить причину ваших симптомов и назначит лечение, которое поможет вам чувствовать себя лучше.

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