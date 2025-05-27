Сильнее современного: ученые исследовали рецепт цемента древних римлян и раскрыли секрет древних строителей

Почти две тысячи лет после расцвета Римской империи некоторые ее архитектурные шедевры по-прежнему стоят, несмотря на влияние времени. Среди них – знаменитый Пантеон в Риме, акведуки в испанской Сеговии и древнеримские бани в Англии.

Причина столь исключительной стойкости кроется в особом бетоне, который использовали римляне. Об этом пишет издание Livescience.

Хотя точный рецепт римского бетона до сих пор окончательно не разгадан, у ученых есть определенное представление о его составе и свойствах. Известно, что этот материал не только чрезвычайно прочен, но и обладал способностью к самовосстановлению, особенно под влиянием влаги.

Историки и ученые отмечают, что римляне начали использовать бетон еще в III веке до нашей эпохи. Одним из ключевых компонентов было вещество, которое сейчас называют пуццоланом – доставляемый из района Поццуоли вулканический пепел. Этот пепел содержит кремний и глинозем, вступающие в реакцию с известью и водой при комнатной температуре. Результатом этой реакции становился бетон, способный выдерживать значительные нагрузки и даже застывать под водой, что позволяло создавать гидравлические сооружения.

Еще один важный ингредиент – это обломки негашеной извести. Именно они обеспечивали способность бетона к самовосстановлению. Когда со временем в бетоне возникали трещины, вода проникала в них и вступала в реакцию с известковыми включениями. В результате образовывались кристаллы кальцита, которые естественным образом запечатывали повреждения.

Примером такого действия является гробница Цецилии Метеллы на территории Рима, в которой исследователи обнаружили трещины, заполненные кальцитами. Это свидетельствует о том, что бетон отреагировал на влагу даже спустя столетие после постройки.

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В 2017 году команда исследователей из Массачусетского технологического института изучила образцы римского бетона с помощью современных технологий, в частности, сканирующих электронных микроскопов и рентгеновских лучей. Они установили, что римляне применяли технику так называемого "горячего смешения", которая предполагала использование негашеной извести вместе с пуццоланом и водой, после чего нагревали смесь. Этот процесс способствовал образованию более активных известковых отломков, которые ускоряли твердение и повышали способность к самовосстановлению.

По словам исследователей, римляне могли и не полностью осознавать, насколько инновационным является их подход, но результат говорит сам за себя. Даже спустя тысячелетия прикосновение к стене из римского бетона создает впечатление, будто она была возведена вчера – такая же крепкая и надежная, как в день своего строительства.

Напомним, в Ливерпуле обнаружили древнее изображение крылатой богини победы в возрасте 2000 года.

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