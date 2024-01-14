Сколько нужно съедать чеснока и лука, чтобы защитить иммунитет, но не навредить здоровью

Лук и чеснок – популярные овощи, которые используются в кулинарии и народной медицине. Они содержат фитонциды, обладающие дезинфицирующими и антимикробными свойствами. Однако эти продукты имеют и некоторые недостатки.

Об этом пишет ТСН.

Полезные свойства лука и чеснока

Лук и чеснок богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами. Они содержат:

Фитонциды – вещества, обладающие бактерицидными, антивирусными и противогрибковыми свойствами.

Антиоксиданты – вещества, защищающие клетки организма от повреждения свободными радикалами.

Витамины группы В – важны для работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других органов.

Витамин С – важен для иммунитета.

Минералы – калий, кальций, магний, железо и другие.

Лук и чеснок обладают следующими полезными свойствами:

Укрепляют иммунитет.

Повышают сопротивляемость организма к инфекциям.

Снижают уровень холестерина в крови.

Нормализуют уровень сахара в крови.

Улучшают работу пищеварительной системы.

Снижают риск развития рака.

Читайте также: Полезные жиры: 6 жирных продуктов, которые следует есть

Вредные свойства лука и чеснока

Лук и чеснок могут быть вредными для людей со следующими заболеваниями:

Гипертония.

Гастрит и язва желудка.

Хронические заболевания печени и почек.

Аллергия.

Эти продукты могут вызвать следующие побочные эффекты:

Тошнота.

Изжога.

Боли в желудке.

Аллергические реакции.

Как употреблять лук и чеснок

Чтобы извлечь максимальную пользу от лука и чеснока, их нужно употреблять в умеренном количестве. Эксперты рекомендуют есть не более четверти средней луковицы и половину чеснока чеснока в день.

Лук и чеснок лучше употреблять в сыром виде, ведь термическая обработка значительно снижает их полезные свойства. Однако если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше термически обрабатывать эти продукты.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя есть, если на них появилась плесень.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !