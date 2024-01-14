Сколько нужно съедать чеснока и лука, чтобы защитить иммунитет, но не навредить здоровью
Лук и чеснок – популярные овощи, которые используются в кулинарии и народной медицине. Они содержат фитонциды, обладающие дезинфицирующими и антимикробными свойствами. Однако эти продукты имеют и некоторые недостатки.
Об этом пишет ТСН.
Полезные свойства лука и чеснока
Лук и чеснок богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами. Они содержат:
- Фитонциды – вещества, обладающие бактерицидными, антивирусными и противогрибковыми свойствами.
- Антиоксиданты – вещества, защищающие клетки организма от повреждения свободными радикалами.
- Витамины группы В – важны для работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других органов.
- Витамин С – важен для иммунитета.
- Минералы – калий, кальций, магний, железо и другие.
Лук и чеснок обладают следующими полезными свойствами:
- Укрепляют иммунитет.
- Повышают сопротивляемость организма к инфекциям.
- Снижают уровень холестерина в крови.
- Нормализуют уровень сахара в крови.
- Улучшают работу пищеварительной системы.
- Снижают риск развития рака.
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Вредные свойства лука и чеснока
Лук и чеснок могут быть вредными для людей со следующими заболеваниями:
- Гипертония.
- Гастрит и язва желудка.
- Хронические заболевания печени и почек.
- Аллергия.
Эти продукты могут вызвать следующие побочные эффекты:
- Тошнота.
- Изжога.
- Боли в желудке.
- Аллергические реакции.
Как употреблять лук и чеснок
Чтобы извлечь максимальную пользу от лука и чеснока, их нужно употреблять в умеренном количестве. Эксперты рекомендуют есть не более четверти средней луковицы и половину чеснока чеснока в день.
Лук и чеснок лучше употреблять в сыром виде, ведь термическая обработка значительно снижает их полезные свойства. Однако если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше термически обрабатывать эти продукты.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя есть, если на них появилась плесень.
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