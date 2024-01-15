Сколько страхового стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Сколько нужно иметь рабочий стаж для выхода на пенсию в 2024 году

Страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию в Украине, растет ежегодно. В 2024 году он составит 31 год для ухода на пенсию в 60 лет, 21 год для ухода на пенсию в 63 года и 15 лет для ухода на пенсию в 65 лет.

Требования по страховому стажу для выхода на пенсию в Украине растут каждый год. Если вы планируете уйти на пенсию в ближайшие годы, важно учесть эти изменения и заранее начать готовиться. В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно было иметь 30 лет страхового стажа, а для выхода на пенсию в 63 года – 20 лет, сообщает ПФУ.

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Дополнительный страховой стаж можно приобрести, поступив в систему обязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. В этом случае необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября. Если добавить, то за год сумма составит 34320 или 35376 гривен соответственно.

Таким образом, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это обойдется в 100 тысяч гривен.

Напомним, пенсионеры могут получать не только основную выплату, но и надбавки. Доплата предусмотрена, в частности, за сверхурочный стаж.

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