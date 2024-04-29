Сколько яиц нужно красить на Пасху

По народным обычаям, в Пасхальную субботу принято готовить крашанки – красить яйца. Их окрашивают именно в субботу, поскольку считается, что яйца, окрашенные в пятницу, быстро портятся.

В большинстве случаев крашанки красят в красный, желтый, синий, зеленый и золотистый цвета. Например, для красного используют красную краску и фуксин, для желтого — яблоневую кору, для синего — подснежники, а для золотистого — луковой шелухи. Также используют сушеные ягоды бузины черной и кору из черноклена.

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Обычно пасхальные яйца делают 13 (что соответствует числу 12 апостолов и Спасителя). Самыми распространенными являются красные пасхальные яйца, ассоциирующиеся с библейской легендой. За ней Мария Магдалина принесла вареные яйца ко гробу Иисуса, чтобы поделиться с другими женщинами. Яйца в ее корзине превратились в красные, когда она увидела, что Христос воскрес.

Согласно другой легенде, когда Мария Магдалина сообщила римскому императору Тиберию, что Христос воскрес из мертвых, он ответил, что этого не может произойти так же, как яйцо не может быть красным. После этого он втянул в руки яйцо со стола, а оно стало красным.

Священные пасхальные яйца хранятся в течение года и используются в различных обрядовых действиях. К примеру, верят, что яйца могут успокоить зубную боль или защитить от некоторых болезней. Также, если вы придете со святыми яйцами по углам двора в первый день Пасхи, можно вроде бы встретить черта, который может помочь обрести шапку-невидимку и получить счастье.

Веря в особую силу этих яиц, люди также используют их при пожаре, опрокидывая через огонь и считая, что это поможет потушить пламя.

Предлагаем узнать об окрашивании яиц в зеленый и салатовый цвета. Также читайте, чем покрасить яйца на Пасху, чтобы они побеждали в "битвах за христосание".

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