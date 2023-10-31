Скроют морщины и подчеркнут взгляд: стилисты назвали три лучших прически для 'зрелых красавиц' (фото)

Со временем волосы у женщин становятся менее густыми, структура их превращается в тонкую. Чтобы скрыть возрастные изменения, следует удачно подбирать прически и стрижки.

Эксперты в сфере красоты назвали для женщин 40+ "три неизменные, актуальные и модные стрижки", которые скроют признаки поредения волос и сделают своих обладательниц младше.

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Своими советами поделились эксперт по вопросам волос Джин Уилл и профессиональный парикмахер Лорен Холланд.

Специалисты советуют во время похода в парикмахерскую обладательницам длинных волос требовать от мастера создания длинных слоев.

Лорен Холланд объяснила, что многослойность скрывает факт тонких и редких волос. "Нежные и тонкие дают более объемный общий вид, не давая вам стиля со многими слоями", — пояснила она.

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Джин Уилл посоветовала выбрать многослойный волнистый боб с тонкой челкой. Эксперт советует сначала подстричь боб к подбородку, а затем добавить слои, обрамляющие лицо. Завершить такую прическу следует тонкой челкой.

"Эта прическа идеальна для женщин старше 40", — говорит она, добавляя, что эта стрижка "поможет скрыть лоб и любые признаки морщин или естественного старения, чтобы выглядеть моложе".

Эксперты добавили: если вы не можете выбрать между полным, классическим пикси или чуть более длинным, многослойным стилем, вам подойдет длинное пикси.

"Подобная стрижка станет отличным выбором для тех, у кого тонкие волосы, поскольку слои в этой стрижке помогут добавить текстуру и объем, а короткая длина сохранит ваши волосы легкими и воздушными", – добавила Джин Вилл.

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