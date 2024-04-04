Скроют тонкие волосы и прибавят объем: девять лучших причесок для женщин за 50

Возраст – это только цифра, и это утверждение никогда не было таким правдивым, как когда речь идет о волосах. Женщины за 50 сейчас смелее, чем когда-либо, когда речь идет об их прически, и они ищут стильные и современные стрижки, которые подчеркнут их лучшие черты.

Эксперты издания John Frieda опросили стилистов и собрали советы экспертов по 9 лучших причесок для женщин за 50. Вот что они посоветовали:

Классический лоб:

Простой, легкий в стиле крой. Добавляет объем и четкость. Подходит для сердцевидных или круглых лиц.

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Многослойный боб:

Создание текстуры, объема и движения. Подходит для разных форм лица и типов волос. Можно носить гладким или взъерошенным.

Боб длиной до подбородка:

Подходит для более густых типов волос. Дополняет круглые лица и лица в форме сердца. Легко укладывать.

Волны до плеч:

Отличный вариант для всех возрастов. Добавляет объем и текстуру. Легко укладывать.

Текстурированная прическа:

Стильная и современная стрижка. Подходит для высоких скул. Неприхотлива в уходе.

Гладкий лоб:

Шикарный и современный. Подходит для овальной и продолговатой формы лица. Нужна минимальная укладка.

Мягкий крой пикси:

Нежная вариация классической стрижки пикси. Добавляет мягкость и женственность. Подходит для разных форм лица.

Асимметричный боб:

Смягчает квадратные лица. Прекрасно смотрится с волнистыми или прямыми волосами. Идеально подходит для женщин, желающих свежего вида.

Текстурированная бахрома:

Добавляет мягкость, четкость и текстуру. Обновляет ваш стиль. Привлекает внимание к вашим глазам.

Не бойтесь экспериментировать с разными прически, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит вам. Обратитесь к своему парикмахеру за советом по поводу наилучшей стрижки для вашей формы лица и типа волос.

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