Скроют тонкие волосы и прибавят объем: девять лучших причесок для женщин за 50
Возраст – это только цифра, и это утверждение никогда не было таким правдивым, как когда речь идет о волосах. Женщины за 50 сейчас смелее, чем когда-либо, когда речь идет об их прически, и они ищут стильные и современные стрижки, которые подчеркнут их лучшие черты.
Эксперты издания John Frieda опросили стилистов и собрали советы экспертов по 9 лучших причесок для женщин за 50. Вот что они посоветовали:
Классический лоб:
Простой, легкий в стиле крой. Добавляет объем и четкость. Подходит для сердцевидных или круглых лиц.
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Многослойный боб:
Создание текстуры, объема и движения. Подходит для разных форм лица и типов волос. Можно носить гладким или взъерошенным.
Боб длиной до подбородка:
Подходит для более густых типов волос. Дополняет круглые лица и лица в форме сердца. Легко укладывать.
Волны до плеч:
Отличный вариант для всех возрастов. Добавляет объем и текстуру. Легко укладывать.
Текстурированная прическа:
Стильная и современная стрижка. Подходит для высоких скул. Неприхотлива в уходе.
Гладкий лоб:
Шикарный и современный. Подходит для овальной и продолговатой формы лица. Нужна минимальная укладка.
Мягкий крой пикси:
Нежная вариация классической стрижки пикси. Добавляет мягкость и женственность. Подходит для разных форм лица.
Асимметричный боб:
Смягчает квадратные лица. Прекрасно смотрится с волнистыми или прямыми волосами. Идеально подходит для женщин, желающих свежего вида.
Текстурированная бахрома:
Добавляет мягкость, четкость и текстуру. Обновляет ваш стиль. Привлекает внимание к вашим глазам.
Не бойтесь экспериментировать с разными прически, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит вам. Обратитесь к своему парикмахеру за советом по поводу наилучшей стрижки для вашей формы лица и типа волос.
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