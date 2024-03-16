Скрывают недостатки и подчеркивают красоту: топ стрижек, которые всегда будут в моде

Прическа выступает неотъемлемым дополнением женского образа, способным радикально изменить внешний вид и подчеркнуть природную красоту. Правильно подобранная стрижка позволяет отказаться от чрезмерного макияжа.

Прическа обладает свойством акцентировать индивидуальность женщины, трансформировать ее стиль и даже всеобщее восприятие окружающими. Специалисты сферы красоты назвали несколько причесок, которые делают представительниц прекрасного пола еще более привлекательными и яркими. Об этом пишет Радиотрек.

Каре с ровным срезом

Классическое каре с ровным срезом позволяет привлечь внимание к хорошей линии подбородка и скул. Добавив короткую челку, можно сделать акцент на глаза. Такая прическа идеально подходит модницам всех возрастов и открывает пространство для экспериментов с укладкой.

Виски

Стрижки виски – идеальный вариант для женщин, стремящихся подчеркнуть скулы. Эта модель представляет собой очередную модификацию известного пикси. Однако в данном случае стрижка имеет более резкие линии, особенно в области скул и нижней трети лица. Именно они придают образу изысканности и обаяния, подчеркивая женскую красоту. Кроме того, такая прическа будет прекрасно выглядеть, даже если не тратить много времени на укладку.

Контурный боб

Боб к середине шеи способен подчеркнуть выразительные черты лица. Создавая такую прическу, мастер делает несколько прядей, выделяющих контуры лица. При этом ровный срез может усилить этот эффект, а обрамляющие лицо локоны сделают скулы более выразительными, а щеки - менее рыхлыми.

Объемная челка-штора или боковая челка

Чтобы подчеркнуть глаза и скулы, можно просто сделать объемную челку-штору в стиле 70-х. Она сделает лицо более выразительным и стройным. Это особенно актуально для женщин с круглым лицом. Что касается косой боковой челки, то она придаст асимметрии, отвлекая внимание от большого носа или круглых щек.

Короткий каскад

Женщинам, желающим придать лицу выразительность, отлично подойдет короткий каскад. Не случайно именно эта стрижка так популярна среди голливудских звезд. Она без чрезмерных усилий позволяет создать стильную укладку, придать волосам желаемый объем и привлечь внимание к глазам, губам и скулам.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подходят для коротких волос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !