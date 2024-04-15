Сладкое чудо за 15 мин: рецепт нежного домашнего зефира без выпекания

Вы можете приготовить воздушный зефир на собственной кухне, который превзойдет любой магазинный по вкусу. Это займет не более пятнадцати минут.

Все, что вам нужно – это проверенный рецепт и простой набор ингредиентов, которые легко найти. Им поделился сайт NV.

Как приготовить домашний зефир

Нам понадобится

Сахар - 2 чашки

Вода - 1 чашка

Белок из куриных яиц - 2 шт.

Желатин - 2 ст. л.

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Сахарная пудра - по желанию

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Способ приготовления

Кастрюлю с сахаром и водой поставьте на слабый огонь.

Дождитесь, пока вода закипит, и тщательно перемешивайте до полного растворения сахара.

В другой посуде смешайте желатин с водой до растворения.

Возьмите белки и взбейте их до состояния мягких пиков.

Не переставая мешать, вливайте растворенный желатин в сахарную смесь.

Постепенно, не прекращая взбивать миксером, введите горячий сироп к белкам.

Взбивайте массу до получения густой консистенции, что может занять около 10-15 минут.

Добавьте ванильный экстракт и продолжайте взбивать, пока смесь не будет удерживать форму.

Аккуратно вылейте ее в формочки, распределите равномерно и оставьте застывать на несколько часов.

Для наполнения форм используйте кондитерский мешок.

При желании, посыпьте готовый зефир сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного домашнего мороженого, для которого понадобится всего два ингредиента.

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