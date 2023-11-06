Слезы и кошмары: Почему нельзя смеяться на ночь

Многим в детстве говорили: "Не смейся на ночь – утром будешь плакать". Кажется, что это просто народная поговорка или предрассудок, но на самом деле ученые, изучающие проблемы сна, утверждают, что эта примета может иметь под собой некоторое основание. Связь между смехом и нервной системой может привести к трудностям с засыпанием и беспокойством во время сна.

Специалисты в области сомнологии отмечают, что эмоции, такие как смех, могут вызвать возбуждение нервной системы, пишет OBOZREVATEL. Это приводит к тому, что человек с трудом может заснуть, его будут беспокоить навязчивые мысли, и даже если удастся заснуть, то велика вероятность того, что целая ночь будут сниться кошмарам.

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Следует отметить, что это не только приводит к плохому сну, но также может привести к ухудшению физического самочувствия. Утром вы можете чувствовать себя разбитыми и уставшими. Также может возникнуть головная боль или проблемы с давлением. Ваше внимание будет рассеяно, и трудно будет сконцентрироваться на важных задачах, что может привести к трудностям и проблемам в работе или в повседневной жизни.

Особенно важно избегать смеха перед сном у детей. У детей очень ранимая нервная система, и любые возмущения их режима сна могут повлиять на их физическое и психическое здоровье. Поэтому важно создать перед сном спокойную и релаксирующую атмосферу для детей, например читать им сказки, колыбельные, проводить теплую ванну или дать любимую игрушку.

Эти советы касаются не только детей, но и взрослых. Перед сном важно избегать стрессов и эмоциональных возмущений. Рекомендуется отложить смартфон и не читать новости. Лучше взять тёплую ванну, съесть легкое блюдо (например, яблоко или салат), послушать спокойную музыку. Если вам нравится читать перед сном, выберите приятную и интересную историю, а остросюжетные триллеры оставьте на дневное время. Сохраняйте спокойствие и готовьте свою нервную систему к засыпанию, и ваш сон будет спокойным и восстанавливающим.

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