Слишком чувствительная зона: специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать

Усы у кошек не только для эстетики. Они используют их, чтобы балансировать, передвигаться и избегать опасностей.

Специалисты по AskMyCats посоветовали владельцам кошек не трогать усы коты, когда вы гладите своего любимца.

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Можно ли касаться усов кота

Некоторым котам нравится, когда их прикасаются к усам, а другим не нравится это. Все потому, что это слишком чувствительная зона для них.

Ветеринары объяснили, что кошек нужно гладить или за ушами, чтобы под шеей или по спине. Если ваша кошка испытывает какие-либо признаки дискомфорта, немедленно прекратите гладить ее.

Свои усы коты используют для обработки и усвоения различных сенсорных данных. Они в некотором роде напоминают нежные кончики пальцев.

Специалисты заметили, что в большинстве своем кошка не будет испытывать боли, когда вы гладите ее усы, но лучше быть внимательным и уважать ее личное пространство и границы. Но прикосновение к усам кота или поглаживание его может посылать множество сигналов к нервным окончаниям в фолликулах, и это может чрезмерно стимулировать кота. Такая чрезмерная стимуляция может заставить кошку чувствовать себя некомфортно, а иногда причинит ей боль.

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Если кошка позволяет прикасаться к своим усам, это значит, что:

Кошке очень комфортно рядом с вами.

Она в расслабленном настроении и не прочь, чтобы ее сейчас погладили.

Отмечается, что вы не должны бояться касаться кошачьих усов или кожи непосредственно за усами, однако лучше избегать этого, чтобы не повредить кошачьи усы.

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