Сливочный шашлык из филе бедра курицы: фирменный рецепт

Привет, какая Пасха, без шашлыка?

Все верно, я должен поделиться с вами рецептом своего фирменного сливочного шашлыка из филе бедра курицы.

Все максимально просто, так как нам нужно только подчеркнуть сливочность нашей курочки.

Для маринования шашлыка вам необходимо:

2 кг мясо бедра без кости

100 мл сливки 20%

50 мл сметана 20%

50 мл масло растительное

20 гр лук зеленый

10 гр соль

2 гр перец чили (если любите острое, то добавьте больше)

20 гр петрушки измельченный в блендере вместе со всеми ингредиентами и добавьте к курице, хорошо перемешайте и оставьте на 2-3 часа в холодильнике или лучше на ночь.

Нанизывайте на шампур или выложите на решетку и жарьте до красивой корочки!

Приятного аппетита, готовьте с любовью!