Смажьте зубной пастой: как эффективно наточить ножи в домашних условиях

Тупой нож на кухне – это настоящая беда. Он не может резать овощи и фрукты, а мясо превращает в мякоть. Чтобы избежать таких проблем, нужно регулярно затачивать ножи.

Конечно, можно купить специальную точилку, но не всегда есть возможность попасть в магазин. К счастью, есть простой и эффективный способ заточить нож с помощью зубной пасты, пишет santeplusmag.

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Что вам понадобится:

Нож

Зубная паста

Бумажное полотенце

Фарфоровая миска или тарелка

Соль

Белый уксус

Щетка для посуды

Как наточить ножи в домашних условиях, инструкция:

Нанесите немного зубной пасты на лезвие ножа с обеих сторон.

Протрите лезвие зубной пастой с помощью бумажного полотенца.

Переверните фарфоровую миску вверх дном и посыпьте на ее край чайную ложку соли и чайную ложку белого уксуса.

Начните затачивать нож в одном направлении под углом 20 градусов.

Делайте плавные движения, не давите сильно.

Повторите процедуру по другую сторону ножа.

Промойте нож в чистой воде с помощью щетки для посуды.

Благодаря этому лайфхаку вы сможете легко и быстро заточить ножи в домашних условиях. Они снова будут резать как новые, а вы сможете без проблем готовить вкусные блюда.

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