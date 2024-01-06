Смажьте зубной пастой: как эффективно наточить ножи в домашних условиях
Тупой нож на кухне – это настоящая беда. Он не может резать овощи и фрукты, а мясо превращает в мякоть. Чтобы избежать таких проблем, нужно регулярно затачивать ножи.
Конечно, можно купить специальную точилку, но не всегда есть возможность попасть в магазин. К счастью, есть простой и эффективный способ заточить нож с помощью зубной пасты, пишет santeplusmag.
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Что вам понадобится:
- Нож
- Зубная паста
- Бумажное полотенце
- Фарфоровая миска или тарелка
- Соль
- Белый уксус
- Щетка для посуды
Как наточить ножи в домашних условиях, инструкция:
Нанесите немного зубной пасты на лезвие ножа с обеих сторон.
Протрите лезвие зубной пастой с помощью бумажного полотенца.
Переверните фарфоровую миску вверх дном и посыпьте на ее край чайную ложку соли и чайную ложку белого уксуса.
Начните затачивать нож в одном направлении под углом 20 градусов.
Делайте плавные движения, не давите сильно.
Повторите процедуру по другую сторону ножа.
Промойте нож в чистой воде с помощью щетки для посуды.
Благодаря этому лайфхаку вы сможете легко и быстро заточить ножи в домашних условиях. Они снова будут резать как новые, а вы сможете без проблем готовить вкусные блюда.
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