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Смешать и запечь: Как приготовить самый нежный кекс, который обожают дети

Игорь Романько

Как сделать нежный шоколадный кекс из какао

Кто может устоять перед ароматной, рыхлой и нежной шоколадной выпечкой? Благодаря этому простому рецепту вы сможете приготовить отличный кекс, который не оставит равнодушным никого.

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт с сайта "Одна минута" и обрадуйте себя и своих близких домашней шоколадной выпечкой.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная (просеянная) – 150 г
  • Сахар – 200 г
  • Кефир – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Какао-порошок – 2 ст. ложки
  • Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. ложки
  • Растительное масло – 2 ст. ложки
  • Ванильный экстракт – 5 капель

Для глазури:

  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Какао-порошок – 2 ст. ложки
  • Сливочное масло – 30 г

Форма: 23х12 см, высота бортика 8 см.

Приготовление:

  1. Тесто: В глубокой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок и разрыхлитель. С помощью венчика перемешайте сухие ингредиенты до однородности.
  2. В отдельной миске соедините кефир, яйцо, растительное масло, ванильный экстракт (или щепотку ванильного сахара) и смешайте венчиком до однородной консистенции. Перелейте массу в миску с сухими продуктами и хорошо перемешайте венчиком (миксер не требуется).
  3. Застелите форму для выпечки пергаментом.
  4. Переложите тесто в подготовленную форму и распределите равномерно кухонной лопаткой.
  5. Если у вас силиконовая форма, выстилать пергаментом не нужно.
  6. Отправьте кекс в разогретую до 170°C духовку на 50-60 минут (точное время выпечки зависит от особенностей духовки).
  7. Глазурь: В небольшой кастрюле с толстым дном объедините сметану, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Перемешайте все ингредиенты лопаткой.
  8. Поставьте будущую глазурь на плиту, прогрейте и доведите до закипания. Постоянно помешивайте, чтобы глазурь не подгорела. Пусть оставьте в течение 1 минуты и заберите из огня.
  9. Переложите охлажденный кекс на тарелку и полейте горячей глазурью.
  10. Оставьте кекс в холодильнике на несколько часов для застывания глазури.

Советы:

  • Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в тесто 2-3 столовых ложки тертого шоколада.
  • Вместо ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или цедру апельсина.
  • Готовый кекс можно украсить орехами, сухофруктами или кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

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