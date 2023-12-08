Смягчает кожу и защищает от холода: рецепт питательного бальзама для рук

Холод и сухой воздух делают нашу кожу чувствительной, приводят к шелушению и покраснению. В такое время ей нужен особый уход. Мы предлагаем рецепт медового бальзама на масляной основе, который обладает увлажняющими, питательными и заживляющими свойствами. Кроме того, его можно приготовить в домашних условиях!

Об этом пишет Ukr.media.

Ингредиенты для бальзама:

Кокосовое масло - 1/4 стакана,

Миндальное масло - 1/4 стакана,

Оливковое масло - 1/4 стакана,

Пчелиный воск - 5 ст. кровать,

Масло ши – 1 ст. кровати,

Натуральный мед – 1-1/2 ст. ложки,

Эфирное масло лаванды или ванили - 15 капель (по вашему выбору),

Баночка объемом 250 мл с герметичной крышкой – 1 шт.

Приготовление:

Поместите кокосовое, оливковое и миндальное масло, масло ши и пчелиный воск в миску для микроволновки. Разогревайте ингредиенты в микроволновке в течение 30-секундных интервалов, периодически помешивая. Смешайте мед с каплями эфирного масла. Перелейте смесь с воском в баночку, добавьте туда смесь меда с эфирным маслом, перемешайте. Дайте бальзаму застыть. Используйте при необходимости. Храните бальзам при комнатной температуре или в холодильнике не больше 6-12 месяцев. Запах бальзама станет указателем срока годности: если приятный аромат сменился неприятным, бьюти-средство следует выбросить.

Обратите внимание: если у вас есть аллергия на один или несколько бальзамовых ингредиентов, воздерживайтесь от его использования.

Напомним, мы уже писали, что лучше – бальзам для губ или гигиеническая помада.

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