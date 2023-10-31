Снимает стресс и снижает риск инсульта: Специалисты назвали 7 преимуществ черного чая

Оба вида чая, черный и зеленый, производятся из листьев растения Camellia Sinensis и отличаются по способу обработки сырья.

В материале dsnews.ua рассмотрели пользу черного чая для вашего организма, которая оказывается более широкой, чем можно было бы вообразить. К тому же черный чай полезен пищеварительной системе и улучшает обмен веществ. Однако важно выбирать качественный черный чай без приложений и хорошего качества.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Придает энергию: Черный чай содержит меньше кофеина, чем его зеленый аналог, но качество кофеина способствует улучшению обмена веществ и функционированию почек. Это также оказывает положительное влияние на кровоснабжение мозга и способствует стимуляции дыхательной системы. Здоровье сердечно-сосудистой системы: Научные исследования подтверждают, что употребление черного чая дважды в день уменьшает риск инсульта на 21%, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы. Здоровье полости рта: Черный чай особенно полезен для зубов, поскольку он не только уменьшает образование зубного налета, но и создает защитный барьер против бактерий, которые могут повредить зубы. Антиоксидант: Черный чай богат полифенолами, которые предотвращают влияние свободных радикалов, что способствует поддержанию жизнеспособности клеток организма. Здоровье костей: Этот напиток способствует укреплению костей и может предотвращать заболевания, такие как артрит. Снижает риск развития диабета: Исследования показывают, что люди, употребляющие две чашки черного чая в день, имеют на 70% меньший риск заболеть диабетом 2 типа. Снимает стресс: Черный чай обладает длительными успокаивающими свойствами благодаря аминокислоте, способной снизить уровень кортизола, гормона стресса.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!