Снимают стресс и успокаивают: топ – 7 животных, которые снижают чувство тревоги

Домашние любимцы – отличные союзники в преодолении стресса. Они дарят эмоциональную поддержку и положительные эмоции, способствуя расслаблению и восстановлению душевного равновесия. Об этом пишет РБК.

Кошки

Их игривость и нежность помогают отвлечься от ежедневных забот. Коты неприхотливы в уходе и не нуждаются в чрезмерном внимании. Они комфортно чувствуют себя как в квартире, так и во дворе.

Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия

Кролики

Эти животные могут стать отличными компаньонами для снижения напряжения. Мягкие, пушистые и тихие, они приятны на ощупь и в общении. Кролики адаптируются как к домашним условиям, так и к жизни на улице.

Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия

Собаки

Собаки способны существенно снизить тревожность благодаря своей преданной и успокаивающей натуре. Они создают чувство защищенности и поддержки, помогая отвлечься от негатива и наполнить жизнь радостью.

Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия

Хорьки

Хорьки – веселые и необычные домашние питомцы, идеальные для детей, если вы готовы мириться с их специфическим ароматом. Эти создания напоминают котят своей энергичностью и любовью к играм. Их даже можно приучить к лотку.

Рыбки

Аквариумные рыбки легко вписываются в любой интерьер и не доставляют хлопот.

Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия

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Морские свинки

Морские свинки – компактные, пушистые и симпатичные животные, отлично подходят для уменьшения тревоги. Они дружелюбны, ласковы и требуют внимания.

Игуаны

Игуаны – не только отличный выбор для снятия стресса, но и идеальный вариант для любителей необычных любимцев. Эти интересные рептилии способны привязаться к хозяину, хотя сначала могут проявлять агрессию или робость.

Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия Животные, снимающие стресс. Источник: Википедия

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

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