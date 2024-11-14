Снимите это немедленно: какие джинсы вышли из моды

Стилисты и эксперты в сфере повседневной моды однозначно не рекомендуют носить этой весной и летом джинсы, излишне украшенные бижутерией, а также модели скинне и бойфренд. В антитренды также попали штаны из слишком светлого денима.

В 2024 году джинсы стали неотъемлемой частью гардероба каждого человека. Они будут представлены в разнообразных стилях и фасонах, от классических скинов до широких бойфрендов. Однако существуют определенные стили джинсов, которые весной и летом 2024 будут считаться антитрендами и даже состарят вас на несколько лет, пишет Best Life.

Узкие джинсы

Если есть какой-то образ, который на данный момент явно устарел, это джинсы скинные. "Я твердо верю, что если вы видели пик стиля к Covid, то в 2024 году он, скорее всего, будет считаться устаревшим. Хотя я должен признать, что была их большой поклонницей", - говорит стилист и эксперт по высокой моде Ения Эрнандес Фонсека .

Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay

Укороченные скинные

Если вам нравятся укороченные джинсы, в 2024 году несколько стилей будут выглядеть современно и модно: например, джинсы с широкими брюками, джинсы бочкообразного кроя или непринужденные джинсы прямого кроя. Однако укороченные скинные все равно остаются скинные, и их лучше избегать, если вы хотите выглядеть современно, говорят эксперты.

Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay

Джинсы с очень завышенной талией

Джеффри Ампратвум, эксперт по стилю и профессор Технологического института моды (FIT) в Нью-Йорке, говорит, что джинсы с слишком завышенной талией могут сделать вас старше.

Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay

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Джинсы-бойфренды

Очень немногие люди хорошо выглядели в джинсах-бойфрендах. Джинсы-папа – любимая непринужденная альтернатива, которую предлагают стилисты, в 2024 году. Их непринужденный крой и удобная посадка идеально контрастируют с более собранным верхом, например твидовым или кожаным пиджаком.

Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay

Слишком украшены джинсы

Чрезмерно украшенные джинсы старят людей не по возрасту. Подумайте о ярких деталях, таких как контрастные эффекты, например кислотные или мраморные потертости, преувеличенные разрывы и разрывы, а также эффектные швы и украшения из страз.

Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay Антитренды в джинсах. Источник: Pixabay

Очень светлые голубые джинсы

Очень светло-голубые джинсы могут выглядеть тускло или устарело, отмечают стилисты. Темный деним становится все более популярным: многие отдают предпочтение черным или серым тонам более светлым оттенкам.

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