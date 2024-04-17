Снижает тревожность и помогает расслабиться: какой напиток полезно пить перед сном

В современном мире, полном стрессов и тревог, особенно важно уметь расслабляться перед сном. Ведь качественный сон – это залог хорошего самочувствия и продуктивности в течение дня. К счастью, существует множество натуральных напитков, которые помогут вам успокоиться и настроиться на сон. В своем телеграмм-канале платформа доказательной информации о здоровье "Береги себя" рассказала, как благодаря чашке какао улучшить сон.

Какао – вечерняя альтернатива кофе.

Многие считают, что какао не стоит пить вечером из-за содержания кофеина. Однако исследования Министерства сельского хозяйства США (USDA) показали, что в 100 г какао содержится лишь 230 мкг кофеина, что значительно меньше, чем в кофе (3140 мкг на 100 г).

Кроме того, какао богато теобромином - вещество, которое имеет мягкий стимуляционный эффект, похожий на кофеин, но не вызывает такой же тревожности и возбуждения.

Исследования подтвердили, что употребление чистого какао (без сахара) вечером может:

Расслабить тело и разум

Уменьшить АД и тревожность

Восстановить циркадные ритмы

Улучшить сон

Какао также богат флавоноидами, витаминами и антиоксидантами, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Теплое молоко с медом

Этот классический вечерний напиток не зря пользуется такой популярностью. Теплое молоко оказывает успокаивающий эффект, а мед не только подсластит напиток, но и поможет быстрее заснуть.

Ромашковый чай

Ромашка – это известная трава с успокаивающими свойствами. Чай из ромашки поможет расслабить мышцы, снизить тревожность и улучшить сон.

Мятный чай

Мята – это еще одна замечательная трава, которая поможет вам расслабиться. Чай из мяты также имеет освежающий эффект, который может оказаться полезным, если вы чувствуете себя немного возбужденным перед сном.

Лавандовый чай

Лаванда – это трава с приятным ароматом, который оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Чай из лаванды поможет вам поскорее заснуть и улучшить качество сна.

Помните:

Не добавляйте сахар в травяные чаи, ведь это может негативно повлиять на ваш сон.

Не употребляйте травяные чаи, если у вас есть аллергия на какие-либо компоненты.

Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем употреблять травяные чаи.

Выбирайте напиток, который вам нравится и наслаждайтесь им перед сном, чтобы успокоиться, расслабиться и настроиться на крепкий и здоровый сон!

Напомним, мы уже писали, какой чай очистит кровь от лишнего сахара.

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