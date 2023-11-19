Снижает уровень сахара в крови: какой овощ следует регулярно употреблять

Брокколи известна своими полезными свойствами для здоровья. Она содержит много питательных веществ, способствующих здоровью сердца и мозга. Этот овощ содержит витамины A, C, K, фолаты, клетчатку и калий, необходимые для нормального функционирования организма. Кроме того, он стабилизирует уровень сахара в крови.

Об этом сообщает Eating Well.

Польза брокколи

Богатая клетчаткой

Брокколи, как овощ без крахмала, становится важным элементом в сбалансированном рационе. По данным Министерства сельского хозяйства США, она содержит менее 6 граммов углеводов на стакан сырой порции и около 2 г клетчатки. Это сочетание способствует минимальному влиянию уровня сахара в крови благодаря низкому содержанию углеводов и замедлению пищеварения клетчатки.

Сульфорафан

Недавние исследования показывают, что сульфорафан, присутствующий в брокколи, может способствовать снижению уровня сахара в крови и борьбе с инсулинорезистентностью и окислительным стрессом. Это было отмечено в изучении 2023 года в журнале Phytomedicine Plus.

Увлажняет организм

Брокколи помогают удерживать оптимальный уровень гидратации, что важно для тех, кто имеет повышенный уровень сахара в крови, поскольку обезвоживание может концентрировать сахар в крови. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, брокколи, содержащие 90% воды, способствуют поддержанию водного баланса.

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Доступность по цене

Свежая брокколи может храниться в холодильнике от 3 до 5 дней, представляя большое количество питательных веществ за свои деньги. Замороженные брокколи также хороший вариант, сохраняя все полезные вещества.

Универсальность приготовления

Брокколи можно приготовить разными способами – сырым, на пару, пассерованным, добавлять их к разным блюдам.

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