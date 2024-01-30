Снижает вероятность гипертонии: почему следует регулярно есть черный шоколад

Как оказывается, черный шоколад – это не только вкусный десерт, но полезный для здоровья продукт. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Он показал, что регулярное потребление темного шоколада может снизить риск развития гипертонии.

Группа кардиологов из больницы Шаосина совместно с коллегами из больницы Чжуцзи использовала метод менделевской рандомизации для анализа данных 64 945 человек. Они обнаружили, что люди, потреблявшие темный шоколад, имели на 10% более низкий риск развития гипертонии, чем те, кто не потреблял темный шоколад.

Гипертония – это хроническое заболевание, при котором кровяное давление в артериях слишком высокое. Она может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульт, сердечные заболевания и почечная недостаточность.

Темный шоколад содержит флаванолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Они могут помочь расширить кровеносные сосуды, что может снизить кровяное давление.

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Это исследование не доказывает, что темный шоколад является эффективным способом лечения гипертонии. Однако оно свидетельствует о том, что употребление темного шоколада может быть полезно для людей, имеющих риск развития этого заболевания.

Исследователи рекомендуют дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли темный шоколад быть эффективным средством снижения кровяного давления.

Напомним, мы уже писали, какой шоколад самый полезный.

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