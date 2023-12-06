Снова забыли полить?: Как понять, что кактус начинает сохнуть

Если вы не являетесь знатоком растений, не стоит скучать, поскольку всегда можно выбрать такие, которые не нуждаются в особом уходе. В одном из самых популярных садовых магазинов вы найдете точно растение, которое не будет вас беспокоить своими требованиями. Одним из таких растений является кактус. Этот экзотический гость легко выносит отсутствие влаги и стоит буквально копейки.

Кактус – это не только изысканное украшение любого интерьера, но и растение, которое относительно просто в уходе. Она легко переносит сухой воздух и может размещаться в любой комнате вашего дома или квартиры. Однако даже такое малопретенциозное растение, как кактус, может выявить определенные требования к поливу, о чем информирует Ukr.Media.

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Как ухаживать за кактусами?

Кактусы (лат. Cactaceae) принадлежат к семейству многолетних цветковых растений и включают около 127 родов и 1750 видов. Они обычно растут в засушливых областях, включая пустыню Атакама, одну из самых сухих пустынь в мире. Эти растения не требуют много влаги, и превышение полива может привести к загниванию корней и гибели растения. Однако они также не могут быть пересушены.

Как правильно поливать кактус?

Безопаснее сделать это снизу. Налить воду в небольшой контейнер и поставить горшок с кактусом в этот контейнер. Увлажнение должно продолжаться не более 3 минут. Повторяйте эту процедуру только тогда, когда почва полностью высохнет. Перед поливом проведите тест, углубив палец в грунт на глубину 2-3 см. Если вы не чувствуете влаги, это означает, что растение нуждается в поливе.

Недопустимо поливать кактус водопроводной водой, поскольку она может содержать много минералов, что может причинить вред растению. Лучше использовать смягченную, слабосоленую воду, такую как кипяченая отстоянная вода при комнатной температуре.

Как ускорить рост кактуса?

Для этого необходимо обеспечить ему подходящее место. Разместите его там, где достаточно яркого света, но избегаете прямых солнечных лучей, особенно летом. Весной и летом, когда происходит активное цветение, растение можно подкармливать специальными удобрениями для кактусов, которые можно приобрести в садовом магазине. Проводите подкормку не чаще одного раза в месяц.

Рекомендуется пересаживать растение один раз в год, используя почву для кактусов, которая предотвращает слишком скученную воду. Если вы боитесь перенасытить растение, добавьте немного перлита в грунт и установите горшок с дренажом.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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