Собачьи поцелуи: ветеринары ответили, почему домашний любимец вас облизывает
Собаки — одни из самых искренних и преданных домашних любимцев. Каждый возврат хозяина домой они встречают с радостью: активно машут хвостом, прижимаются носом, облизывают руки или лица.
Что означает облизывание и "объятие" от собаки
По словам ветеринара доктора Джулиана Нортона из Pure Pet Food, такое поведение — это попытка установить тесный эмоциональный контакт.
"Они тычутся носом, облизывают, потому что стремятся внимания и хотят стать частью вашей эмоциональной зоны", - отметил Нортон.
Лизание – это способ проявления любви, заботы и желания понять, в каком настроении находится хозяин. Это тоже может быть попытка успокоить или поддержать человека.
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Сигнализирующий хвост собаки
Виляющий хвост — еще один способ коммуникации.
- Быстрая и высокая виля — восхищение или возбуждение;
- Медленное или низкое – осторожность или тревога;
- Расслабленное виля́ние — комфорт и покой.
Собачьи "улыбки"
Иногда кажется, что собака усмехается. Это не совсем человеческая эмоция, однако такая мимика свидетельствует о положительном настроении или желании поиграть.
Наблюдая за такими нюансами в поведении, владельцы могут лучше понимать своего любимца и строить с ним более глубокую, доверительную связь.
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