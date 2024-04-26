Собака пьет много воды: в чем причина и нужно ли обращаться к ветеринару
Всем известно, что вода – это источник жизни. Для собак, как и любого живого организма, она играет жизненно важную роль. Однако, если вы заметили, что ваша собака пьет гораздо больше воды, чем обычно, это может быть тревожным сигналом. В таком случае следует обратиться к ветеринару. Об этом пишет PET.MD.
Сколько воды должна пить собака?
Норма потребления воды для собак может варьироваться в зависимости от возраста, породы, веса, уровня активности и погодных условий.
В среднем взрослая собака должна выпивать 40-70 мл воды на 1 кг веса тела в сутки.
Как определить, пьет ли ваша собака слишком много?
Чтобы отслеживать потребление воды вашей собаки, рекомендуется:
- Наполнять миску свежей водой до одного уровня каждый день в одно и то же время.
- Запись количества воды, которое вы добавляете в течение дня.
- Измерить количество воды, остающейся в миске в конце дня.
Если вы заметили, что:
- Ваша собака пьет гораздо больше воды, чем обычно (вдвое или больше нормы).
- Она пьет воду даже после еды.
- Жажда сопровождается другими симптомами, такими как рвота, диарея, вялость, потеря аппетита, затрудненное дыхание или кровь в моче.
Важно немедленно обратиться к ветеринару!
Почему собака может пить много воды?
Существует множество причин, почему собака может пить много воды. Некоторые из них безопасны, другие могут быть свидетельством серьезных проблем со здоровьем.
Безопасные причины:
- Жара и сухая погода: В жаркую или сухую погоду собаки теряют больше жидкости из-за потоотделения, поэтому им нужно пить больше воды, чтобы компенсировать потерю.
- Соленая или сухая пища: Если собака ест пищу с высоким содержанием соли или сухого корма, ей может понадобиться больше воды, чтобы вывести соль из организма.
- Повышенная физическая активность: Собаки, много бегающие, играющие или занимающиеся спортом, теряют больше жидкости через пот и им нужно пить больше воды, чтобы восстановить водный баланс.
- Прием лекарства: Некоторые лекарства, например мочегонные, могут вызвать жажду как побочный эффект.
- Беременность или кормление грудью: Беременные и кормящие собаки нуждаются в большей воде, чтобы поддерживать водный баланс как для себя, так и для своих щенков.
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Возможные проблемы со здоровьем:
- Сахарный диабет: Сахарный диабет – это заболевание, которое нарушает регуляцию уровня сахара в крови. Один из симптомов диабета – это полиурия (чрезмерное мочеиспускание), которая может приводить к жажде.
- Заболевания почек Заболевания почек могут нарушать способность почек отфильтровывать воду и выводить ее из организма. Это может приводить к жажде, а также другим симптомам, таким как рвота, диарея и потеря аппетита.
- Инфекции мочевыводящих путей: Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут вызвать раздражение мочевого пузыря и мочеточников, что может приводить к частым позывам к мочеиспусканию и, как следствие, к жажде.
- Болезни печени Некоторые заболевания печени могут приводить к накоплению жидкости в животе, что может вызвать жажду.
- Проблемы со щитовидной железой: Чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы может приводить к ускоренному метаболизму и жажде.
Напомним, мы уже писали, нужно ли запрещать собаке есть траву.
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