Собаки-интеллектуалы: какие породы покорили сердца миллионов (фото)

Собаки – это не просто домашние любимцы, а преданные друзья. Они всегда рядом, чтобы поддержать, поднять настроение и поразить своим интеллектом.

Некоторые породы отличаются особой сообразительностью, быстро обучаются, легко приспосабливаются к различным обстоятельствам и даже могут принимать самостоятельные решения. Команда UAportal совместно с "Новости.LIVE" рассказывает о них более подробно.

Пудель

Пудель. Источник: pixabay Пудель. Источник: pixabay

Несмотря на свой элегантный вид, пудели отличаются высоким интеллектом и прекрасными способностями к обучению. Они быстро усваивают команды и с энтузиазмом осваивают новые трюки. Эти собаки очень общительны, легко находят общий язык с детьми и становятся отличными компаньонами для всей семьи. Кроме того, пудели относятся к гипоаллергенным породам, что является большим преимуществом для людей, которые обожают собак, но страдают аллергией.

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Доберман

Доберман. Источник: pixabay Доберман. Источник: pixabay

Доберманы славятся как отличные охранники, но их преимущества этим не ограничиваются. Они чрезвычайно умны, сообразительны и легко обучаются новому. Эти собаки отличаются смелостью, активностью и готовностью встать на защиту своего хозяина. При должном воспитании доберман вырастает преданным и ласковым членом семьи, который дарит любовь и чувство безопасности.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер. Источник: pixabay Золотистый ретривер. Источник: pixabay

Эта порода по праву входит в число самых умных. Золотистые ретриверы быстро усваивают новые знания, прекрасно запоминают команды и тонко чувствуют настроение людей. Они дружелюбны, нежны и всегда рады составить компанию в игре или просто побыть рядом.

Их нередко выбирают в качестве собак-помощников, поскольку они уравновешены, надежны и легко понимают требования своего владельца.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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