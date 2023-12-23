Собаки любят Рождество так же, как и их хозяева – ученые

Новое исследование показало, что домашние животные, особенно собаки, наслаждаются Рождеством, равно как и их хозяева.

Исследование, проведенное компанией ManyPets, опросило более 2000 владельцев собак в Великобритании. 91% владельцев сказали, что их собаки волнуются в канун Рождества, и 87% сказали, что это улучшает их собственное впечатление от праздников.

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Собаки могут наслаждаться Рождеством по нескольким причинам. Во-первых, праздничные украшения могут быть для них стимулирующими и привлекательными, особенно формы и веселые персонажи. Во-вторых, собаки могут чувствовать запах рождественского ужина, часто включающего их любимые блюда. В третьих, они могут получать подарки, даже если они не для них. Также праздничные прогулки могут быть для них увлекательными, поскольку они обычно включают больше членов семьи, чем обычные прогулки.

Специалист по поведению собак Леон Тауэрс сказал: "Домашние животные обожают праздничный период, поскольку это время веселья и счастья с их любимыми людьми. Благодаря их удивительным чутьям и интуиции собаки радуются Рождеству так же, как и мы".

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