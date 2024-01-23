Собаки тоже чувствуют горе: как им помочь

Собаки могут чувствовать горе так же, как и люди. И вы должны помочь им в это тяжелое время.

Если вы недавно потеряли любимого человека, вы знаете, как трудно может пережить горе. И вы, возможно, не знаете, что ваши домашние животные тоже могут испытывать горе. "Горе влияет на наших домашних любимцев так же, как и на нас", — рассказала Newsweek Лорна Винтер, эксперт по поведению собак.

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Эксперт заметила, что когда собака горюет, нужно уделить ей достаточно времени. Собаки нуждаются в физическом контакте и общении, чтобы чувствовать себя в безопасности и любви.

"Проводите как можно больше времени со своей собакой, гладьте ее, обнимайте ее и говорите с ней ласковым голосом", – добавила Лорна Винтер.

Она также посоветовала "погрузить животное в рутину" – это может помочь ему чувствовать себя увереннее в это время перемен.

Эксперт добавила, что собаки любят играть и заниматься, и это может помочь им отвлечься от своих чувств. Играйте с ними в игры, идите на прогулки или предложите им новые игрушки или развлечения.

Лорна Винтер обратила внимание, что каждой собаке нужно время, чтобы пережить горе. Поэтому не ожидайте, что ваша собака сразу вернется в свое нормальное состояние. Будьте терпеливы и любящие, и он в конце концов исцелится.

Если вы заметили какие-либо серьезные изменения в поведении вашей собаки, например, отказ от пищи или воды, агрессию или депрессию, обратитесь к ветеринару. Ветеринар может предложить дополнительные советы или назначить лекарства, чтобы помочь вашей собаке справиться с горем", — посоветовала эксперт.

Помните, что ваша любовь и поддержка являются самыми важными вещами, которые вы можете предложить своей собаке в это тяжелое время.

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