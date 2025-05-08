Собирать ведра: чем подкормить виноград для хорошего урожая

В мае виноград активно развивается: появляются новые побеги, формируются листья и закладываются соцветия. Именно на этом этапе растение нуждается в достаточном количестве питательных веществ, чтобы обеспечить будущий урожай. Успех летнего плодоношения в значительной степени зависит от того, насколько грамотно вы позаботитесь о подкормках в этот период.

Больше всего виноград нуждается в трех основных элементах: азоте, фосфоре и калии. Азот способствует росту зеленой массы, фосфор поддерживает развитие корневой системы и бутонов, а калий оказывает влияние на качество и вкус ягод. Об этом пишет ТСН.

В начале мая целесообразно применять органические удобрения, например раствор коровяка или птичьего помета, которые желательно сочетать с минеральными добавками, в частности суперфосфатом и калийными соединениями. В середине месяца рекомендуется провести внекорневую подкормку микроэлементами, в частности, магнием, бором и цинком, положительно влияющими на процесс опыления и образования завязи.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Также уместно использование промышленных комплексных удобрений, которые уже содержат сбалансированную формулу элементов. Главное — соблюдать рекомендованную дозировку, чтобы не повредить корневую систему. Все корневые подкормки необходимо сопровождать обильным поливом, ведь влага помогает усваивать удобрения более эффективно.

Специалисты предостерегают: важно не переборщить с азотными удобрениями, иначе виноград чрезмерно сосредоточится на росте листьев, утрачивая ресурс для формирования ягод.

Напомним, мы уже писали, какое удобрение использовать для помидоров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!