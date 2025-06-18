Собирать ведра: чем полить смородину для щедрого урожая

Благодаря правильному удобрению ягоды станут вкуснее. Садоводы рекомендуют использовать монофосфат калия — удобрение, не содержащее азота, но богатое фосфором и калием.

Этот препарат снабжает смородину всеми необходимыми веществами в критический период созревания плодов. Формула удобрения включает около 52% фосфора и 34% калия, что делает его особенно эффективным именно на этом этапе развития растения. Об этом сообщил автор украинского YouTube-канала "Полезное TV" поделился советом по подкормке смородины в июне для получения обильного урожая крупных и сладких ягод.

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Садовник подчеркнул, что для приготовления раствора необходимо растворить 10 г монофосфата калия в десяти литрах воды, хорошо перемешать и дать настояться несколько минут. Затем полученным удобрением следует полить куст – на один нужно примерно пять литров раствора.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.

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